Semaine du Handicap on se mobilise chez nos voisins

L’association La Gazette du Pays organise deux journées sur le handicap les 20 et 21 septembre prochain, au Monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse.

Georges Grard en sera l'invité d'honneur. Auteur de nombreux livres et bandes dessinées autour du handicap depuis près de quinze ans, Il est également depuis 2014 le directeur du magazine “l’Handispensable”, un trimestriel généreux et généraliste dédié à la cause. On le voit aujourd'hui dans des écoles primaires où il a exercé son métier d’instituteur jusqu’en juin 2010, dans les librairies ou sur des tables de chevet (une soixantaine d’ouvrages à ce jour !), au théâtre (co-auteur de « Palier de décompression »). Le jeudi 20 et le vendredi 21 Septembre, il assurera des animations dans les écoles de Trie Sur Baïse pour sensibiliser les enfants et les ados au handicap et à la place des handicapés dans la vie de tous les jours,.

Le public (tout public, associations ou structures pour les handicapés) est invité le vendredi, à partir de 17h, au Monastère des Carmes, pour découvrir l’exposition, pour une séance de dédicaces et assister à une “causerie-show” à partir de 19 heures. Soyez nombreux, handicapés et non-handicapés, puisque le but est de prôner le “vivre ensemble” et comment appréhender la différence

“Un valide et invalide, cela sonne pareil à nos oreilles… Dans nos regards aussi, clame, avec raison, Georges Grard.

Sera éga lement présente vendredi, Julie Fioret auteure de "la mal-éclose". Son second ouvrage après " ma vie, un sport pas comme les autres" a été pré-publiée dans « L’handispensable, mag » dans les 10 premiers numéros et ce roman de vie en est devenu son symbole et un rendez-vous attendu par les lecteurs et lectrices ! L’écriture est parfois crue, souvent nue, toujours prenante ! Julie ne triche pas avec les gens comme avec les sentiments. Son journal de vie n’en est que plus intense. La jeune femme soigne ses maux avec ses mots et est un bel exemple de courage..

C'est en 2005, que Georges Grard, crée avec son complice Jak la première BD familiale avec des héros en situation de handicap (“La bande à Ed”) Fort du succès (5 tomes suivront.), Georges Grard, auteur de 75 livres (jeunesse, humour, romans et BD) signe l’an dernier “Le grand livre des handicaps”, un ouvrage de référence pour mieux faire connaître le handicap au grand public.

Tour à tour poète, bohème, drôle, grinçant, pointu, émouvant… qu’on ne s’y trompe pas, la rencontre avec cet auteur rebelle et malicieux est une douche salvatrice dans ce monde si aride… Il se définit lui-même comme un écrivain « blagagiste ». Nouvelliste, Ra-Conteur, Auteur de livres Jeunesse, Romancier, Humoriste ou Pamphlétaire. Scénariste à succès de Bandes dessinées sous le pseudo de Geg « Léo et Lu » et "La bande à Ed" qui a obtenu le Prix Handi-livre du meilleur ouvrage jeunesse 2007-2008 - Une BD familiale qui met en scène des héros handicapés . Georges Grard construit livre après livre une œuvre éclectique et réjouissante.